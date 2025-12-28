El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 15 grados en las horas centrales del día.

La sensación térmica, sin embargo, será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de alrededor de 1 grado. Esto se debe a la presencia de vientos del este, que alcanzarán velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango moderado, con ráfagas que podrían llegar a los 31 km/h en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa ninguna lluvia durante el día, lo que significa que los residentes y visitantes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La sensación térmica también disminuirá, con valores que podrían caer a 3 grados en las horas de la noche. El ocaso se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Sin duda, es una jornada propicia para disfrutar de la naturaleza y de las festividades de fin de año que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.