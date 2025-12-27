El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 67% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

El amanecer se producirá a las 09:03, lo que permitirá que la luz del día se extienda durante varias horas, culminando con el ocaso a las 18:08. Este amplio rango de luz solar será ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades en parques y espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para el 27 de diciembre de 2025 se caracterizará por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Los vientos del noreste aportarán una brisa fresca, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región. Los residentes pueden aprovechar la oportunidad para salir y disfrutar de las festividades de fin de año en un entorno propicio y acogedor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A lo largo de la jornada, la visibilidad será excelente, con un predominio de cielos despejados que permitirán disfrutar de un luminoso sol invernal.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 14°C durante la tarde, lo que sugiere un día fresco pero cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.