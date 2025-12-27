El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 14°C durante la tarde, lo que sugiere un día fresco pero cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. La brisa del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h, aportará un toque de frescura al ambiente, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer. A lo largo del día, se prevé que el viento sople de manera constante, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 09:03, brindando a los habitantes de Vilagarcía la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 18:08, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada con luz natural antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo de hoy en Vilagarcía de Arousa será ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para aprovechar el entorno natural y social de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El 27 de diciembre de 2025, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 2 y 3 grados , lo que puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que la sensación térmica baje hasta -3 grados. Es recomendable abrigarse bien si se planea salir temprano.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A lo largo de la jornada, la visibilidad será excelente, con un predominio de cielos despejados que permitirán disfrutar de un luminoso sol invernal.

El 27 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.