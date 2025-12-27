El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Vilaboa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, los abrigos seguirán siendo necesarios, especialmente en las horas más frías.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 51% en las horas centrales del día. Esto indica que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de bochorno, lo que hará que el tiempo sea bastante cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Vilaboa que se mantengan hidratados y que tomen precauciones si planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero también podría hacer que las temperaturas se sientan más bajas, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que desean disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

El orto se producirá a las 09:02, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso será a las 18:08, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del sol. En resumen, el tiempo en Vilaboa para este 27 de diciembre será mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de un día al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 3 grados, manteniendo un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.