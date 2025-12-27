El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre 1°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 10°C en la tarde. Aunque las temperaturas son frescas, se prevé que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán valores de hasta -3°C. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 30 km/h provenientes del este.

La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado de la jornada, ya que se anticipa un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento, que soplará de manera constante durante todo el día, comenzará con velocidades de 7 km/h en la madrugada y aumentará gradualmente, alcanzando picos de 30 km/h en la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 09:02, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 18:05, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar de la luz natural. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que el día sea propicio para paseos y actividades familiares.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas que invitan a disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa que puede hacer que la sensación térmica sea más baja. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural sin preocuparse por la lluvia.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 3 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 11 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día fresco, pero no excesivamente frío.

El 27 de diciembre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a 1 grado , lo que sugiere un inicio fresco y algo frío. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando -2 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El 27 de diciembre de 2025, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.