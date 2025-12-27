El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo mayormente despejado, lo que se mantendrá hasta el ocaso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura a las 00:00 horas se registró en 4 grados, y a medida que avanza la mañana, se espera que se mantenga en torno a los 3 grados hasta las 08:00 horas. A partir de entonces, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 12 grados hacia las 14:00 horas, lo que proporcionará un respiro del frío invernal. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% a medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 55% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h alrededor de las 10:00 horas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre o simplemente pasear por la ciudad. La salida del sol está programada para las 09:02 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 18:09 horas, brindando un día con una buena cantidad de luz natural.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

El 27 de diciembre de 2025, Mos experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas al inicio de la jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán en torno a los 2 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando hasta 4 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.