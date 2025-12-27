El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 2 y los 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 2 grados, pero a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 56% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, por lo que se aconseja llevar abrigo si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente despejado, con temperaturas frescas por la mañana y agradables por la tarde. La combinación de un cielo claro, temperaturas moderadas y vientos suaves hará de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las festividades de fin de año.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 3 y 14 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

El 27 de diciembre de 2025, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 2 y 3 grados , lo que puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que la sensación térmica baje hasta -3 grados. Es recomendable abrigarse bien si se planea salir temprano.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y los 13 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.