El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre 1°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 12°C por la tarde, proporcionando un contraste notable con el frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 62% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable que los residentes y visitantes de Tui se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

No se anticipa precipitación, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios exteriores de la ciudad.

El orto se producirá a las 09:01, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 18:10, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este clima favorable es ideal para realizar excursiones o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

En resumen, el 27 de diciembre en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas frescas y un viento moderado del norte. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la belleza del entorno natural.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes en la noche anterior darán paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 1°C y 12°C a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.