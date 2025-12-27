El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 2 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será soleado, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frías.

La humedad relativa será notablemente alta al inicio del día, con valores que rondan el 71% en la madrugada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 59% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas del día, aunque es aconsejable estar preparado para un ligero aumento en la sensación de frío, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un momento perfecto para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los mercados locales.

En resumen, el tiempo en Tomiño para el 27 de diciembre de 2025 será mayormente soleado, con temperaturas frescas y un viento ligero. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el aire libre, siempre con una chaqueta a mano para las horas más frías.

El 27 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El 27 de diciembre de 2025, O Rosal experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 4 y 13 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 4 grados, mientras que las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de la tarde, llegando a los 13 grados.

El 27 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre 1°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 12°C por la tarde, proporcionando un contraste notable con el frío matutino.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.