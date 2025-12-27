El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 3 grados, manteniendo un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h en momentos puntuales. Este viento ligero será un complemento agradable para la temperatura, proporcionando una sensación de frescura sin ser demasiado incómodo. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre como caminatas o paseos en bicicleta.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para quienes tienen planes de jardinería o actividades en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un mínimo de 5 grados hacia la noche. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:09. La combinación de un cielo claro y la ausencia de nubes ofrecerá una vista espectacular del ocaso, ideal para quienes buscan un momento de tranquilidad al final del día.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas frescas, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El 27 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y un ambiente agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

El 27 de diciembre de 2025, Vilaboa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, los abrigos seguirán siendo necesarios, especialmente en las horas más frías.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.