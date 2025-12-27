El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 2 grados a las 00:00 y se mantendrá en ese rango hasta las 04:00. A partir de las 05:00, se registrará una ligera disminución, alcanzando 1 grado, pero a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 10 grados entre las 12:00 y las 15:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 5 grados hacia las 21:00.

En cuanto a la sensación térmica, se prevé que sea más baja que la temperatura real, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán sensaciones de hasta -2 grados. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la sensación térmica mejorará, alcanzando valores más confortables de hasta 10 grados en las horas centrales.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 9 y 17 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 27 km/h a las 14:00. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Silleda disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El amanecer se producirá a las 09:01 y el ocaso a las 18:06, brindando un buen número de horas de luz solar para aprovechar el día. En resumen, el 27 de diciembre será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Silleda, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El 27 de diciembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un panorama más despejado. A partir de las 8 de la mañana, la visibilidad mejorará notablemente, con cielos despejados que se mantendrán durante gran parte de la jornada.

El 27 de diciembre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a 1 grado , lo que sugiere un inicio fresco y algo frío. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando -2 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.