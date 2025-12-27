El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Sanxenxo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 3 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, pero se espera un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 12 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja hará que el ambiente sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad de entre 10 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Este viento del norte aportará una brisa fresca, especialmente en las zonas costeras, lo que podría ser un alivio para aquellos que decidan disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 09:03, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 18:09, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del sol. En resumen, el 27 de diciembre en Sanxenxo se presenta como un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo fresco y soleado que invitará a salir y aprovechar al máximo lo que la jornada tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El 27 de diciembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Esta variación térmica es típica de la temporada invernal, pero se prevé que la sensación térmica sea más cálida gracias a la ausencia de precipitaciones.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han dado paso a un cielo claro, con temperaturas que rondan los 2 grados a las 00:00 horas, aumentando ligeramente a 3 grados en las horas siguientes. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 13 grados en las horas más cálidas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.