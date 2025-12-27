El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a 1°C, con una ligera tendencia a aumentar hacia la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque aproximadamente 13°C. Este incremento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 79% por la mañana y descenderá hasta un 57% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera a medida que avance la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Estas condiciones de viento, aunque no serán intensas, aportarán un ligero frescor al ambiente, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde. A partir de las 18:00 horas, cuando el sol comience a ocultarse, se espera que la temperatura descienda nuevamente, alcanzando valores cercanos a 4°C hacia el final del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 09:01, brindando luz natural a los residentes, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como una oportunidad ideal para disfrutar de paseos y actividades al exterior. En resumen, el tiempo de hoy en Salvaterra de Miño será mayormente favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un ambiente seco que permitirá disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.