El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes en la noche anterior darán paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 1°C y 12°C a lo largo del día.

La temperatura comenzará en torno a 1°C en las primeras horas, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 12°C. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a 4°C hacia el final del día. Es importante que los residentes se vistan adecuadamente para el frío matutino, aunque las horas centrales del día serán más cálidas y agradables.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 58% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más frías. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Este viento ligero será ideal para actividades al aire libre, permitiendo disfrutar de un paseo o una reunión familiar en el campo.

El amanecer se producirá a las 09:01 y el ocaso a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para aprovechar el día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hace de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Salceda de Caselas. Los habitantes pueden aprovechar esta oportunidad para salir y disfrutar de un día de invierno que promete ser muy placentero.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a 1°C, con una ligera tendencia a aumentar hacia la tarde.

El 27 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre 1°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 12°C por la tarde, proporcionando un contraste notable con el frío matutino.

