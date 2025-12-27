El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A lo largo de la jornada, la visibilidad será excelente, con un predominio de cielos despejados que permitirán disfrutar de un luminoso sol invernal.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Este ligero aumento en la temperatura será bien recibido, especialmente después de las frías noches de diciembre. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose alrededor de los 7 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 58% y el 70% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá ligeramente, lo que contribuirá a una sensación más agradable durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más altas, pero también es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre durante la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que Ribadumia disfrutará de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin la preocupación de cambios climáticos inesperados. En resumen, el día se perfila como una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del paisaje gallego, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados.

El 27 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Durante la noche, se espera que las nubes altas persistan, pero no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere un ambiente seco y estable.

El 27 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.