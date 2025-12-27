El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 52% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un buen día para salir a caminar o disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Redondela.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h. Estas condiciones de viento son ideales para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o el ciclismo, ya que no serán lo suficientemente fuertes como para resultar incómodas. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean realizar actividades al aire libre o eventos familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:09. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero se mantendrán en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de la velada sin preocupaciones por el frío extremo.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el entorno natural que ofrece la región.

El tiempo en otros municipios

El 27 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y un ambiente agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 3 grados, manteniendo un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

El 27 de diciembre de 2025, Vilaboa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, los abrigos seguirán siendo necesarios, especialmente en las horas más frías.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.