El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Pontevedra se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos de la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 54% por la tarde. Esto indica que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable abrigarse un poco si se planea estar al aire libre durante la noche.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 09:02, y el ocaso se espera para las 18:08, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de la luz solar. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de la puesta de sol sin el frío extremo que a menudo acompaña a los meses de invierno.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para el 27 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, fresco y sin lluvias, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el tiempo en la naturaleza.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de un ambiente agradable.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han dado paso a un cielo claro, con temperaturas que rondan los 2 grados a las 00:00 horas, aumentando ligeramente a 3 grados en las horas siguientes. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

El 27 de diciembre de 2025, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 12 grados alrededor de las 14:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.