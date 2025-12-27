El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y los 13 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 57% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la temperatura se sentirá más agradable, especialmente bajo el sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin interrupciones. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de planes familiares o paseos por la localidad.

El amanecer se producirá a las 09:03, y el ocaso será a las 18:08, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda llevar ropa de abrigo si se planea estar fuera.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares. La ausencia de precipitaciones y el tiempo despejado son una invitación a salir y aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El 27 de diciembre de 2025, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 2 y 3 grados , lo que puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que la sensación térmica baje hasta -3 grados. Es recomendable abrigarse bien si se planea salir temprano.

El 27 de diciembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a despejarse, dando paso a un cielo claro que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 4 grados, que irán subiendo gradualmente hasta alcanzar los 12 grados en la tarde.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.