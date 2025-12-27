El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 97% a las 4 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intenso. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 53% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople desde el noreste a una velocidad de 6 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas.

La salida del sol está programada para las 09:01, y el ocaso se producirá a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades navideñas y de fin de año que se están llevando a cabo en la localidad.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir a pasear, realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza del paisaje gallego en esta época del año.

El tiempo en otros municipios

El 27 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas. Desde la medianoche hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 3 y 2 grados , lo que sugiere un inicio fresco y algo frío. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes en la noche anterior darán paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 1°C y 12°C a lo largo del día.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a 1°C, con una ligera tendencia a aumentar hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.