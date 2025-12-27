El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 10 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir durante estas horas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta época del año.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. La ausencia de precipitaciones y la mejora en las condiciones climáticas a medida que avance el día hacen de hoy una jornada perfecta para salir y disfrutar del entorno. Recuerde llevar abrigo, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

El tiempo en otros municipios

El 27 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y un ambiente agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 3 grados, manteniendo un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.