El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 12 grados alrededor de las 14:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 12:00, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes de Poio podrán disfrutar de un día seco y soleado. Esta combinación de condiciones meteorológicas es ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones por la naturaleza, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la belleza del entorno sin la preocupación de la lluvia.

El amanecer se producirá a las 09:02, y el ocaso tendrá lugar a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para aprovechar al máximo el día. En resumen, el 27 de diciembre en Poio se perfila como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a todos disfrutar de las festividades de fin de año en un ambiente acogedor y placentero.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han dado paso a un cielo claro, con temperaturas que rondan los 2 grados a las 00:00 horas, aumentando ligeramente a 3 grados en las horas siguientes. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

El 27 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Durante la noche, se espera que las nubes altas persistan, pero no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere un ambiente seco y estable.

El 27 de diciembre de 2025, Pontevedra se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos de la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.