El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y un ambiente agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando hasta un 82% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades. A medida que el día avance, la sensación térmica mejorará, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Sin embargo, el viento será moderado y no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a realizar actividades al aire libre o disfrutar de un paseo por la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 09:01, y el ocaso será a las 18:08, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para aprovechar. Este día es ideal para disfrutar de actividades familiares o deportivas, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

En resumen, el 27 de diciembre en Pazos de Borbén se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas frescas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día agradable, llevando ropa adecuada para el frío y aprovechando las horas de luz para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.