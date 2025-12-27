El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La temperatura más baja se registrará a las 4:00 AM, con 4 grados, mientras que la máxima se alcanzará alrededor de las 3:00 PM, con 11 grados. A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas de 3 grados en las primeras horas y máximas que no superarán los 11 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia durante todo el día, lo que significa que las actividades al aire libre se pueden llevar a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento será un factor notable, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas más activas del día. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La sensación térmica se mantendrá entre 0 y 11 grados, lo que sugiere que, aunque las temperaturas sean relativamente suaves, el viento puede hacer que se sienta más fresco.

Los periodos de viento más intensos se registrarán entre las 7:00 PM y las 9:00 PM, cuando se espera que la velocidad del viento alcance su máximo. Por lo tanto, se aconseja a quienes planeen actividades al aire libre que tomen precauciones adicionales, especialmente al atardecer, cuando el viento puede ser más fuerte.

En resumen, el día en Oia se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con cielos despejados y temperaturas agradables, aunque es importante estar preparados para el viento fresco que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, en Baiona se espera un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El 27 de diciembre de 2025, O Rosal experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 4 y 13 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 4 grados, mientras que las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de la tarde, llegando a los 13 grados.

El 27 de diciembre de 2025, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 2 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será soleado, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frías.

