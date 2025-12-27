El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, O Rosal experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 4 y 13 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 4 grados, mientras que las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de la tarde, llegando a los 13 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, con un 60% previsto para la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se anticipa precipitación, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente entre la mañana y la tarde.

La salida del sol está programada para las 09:01, y el ocaso se producirá a las 18:11, lo que proporcionará un día con una buena cantidad de luz solar. Este clima despejado y fresco es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares. En resumen, el 27 de diciembre en O Rosal se presenta como un día ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 13 grados a lo largo de la jornada.

El 27 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El 27 de diciembre de 2025, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 2 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será soleado, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frías.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.