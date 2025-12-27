El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% a primera hora y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente sea agradable a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de O Porriño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también permitirá que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para quienes planean salir a caminar o realizar deportes al aire libre.

El orto se producirá a las 09:01, lo que permitirá que la luz del día se instale lentamente, y el ocaso se anticipa para las 18:09, brindando una buena cantidad de horas de luz natural. Este equilibrio entre luz y temperatura hará que el día sea ideal para disfrutar de paseos y actividades familiares.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la belleza del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El 27 de diciembre de 2025, Mos experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas al inicio de la jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán en torno a los 2 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando hasta 4 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes en la noche anterior darán paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 1°C y 12°C a lo largo del día.

El 27 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre 1°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 12°C por la tarde, proporcionando un contraste notable con el frío matutino.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.