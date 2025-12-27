El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo fresco pero agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 68% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 55% en la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a la sensación de frescura, haciendo que el tiempo sea más cómodo para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 23 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas costeras. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y despejado es perfecto para paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:09 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y la caída del sol promete un atardecer espectacular sobre la costa de O Grove.

En resumen, el 27 de diciembre será un día ideal para disfrutar de O Grove, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya sea explorando la belleza natural de la zona o disfrutando de la gastronomía local en un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.