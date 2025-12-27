El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda. Este nivel de humedad es típico para esta época del año y no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 27 km/h en la tarde. Esta brisa del este aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, y será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:10, momento en el cual el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y luminoso.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento moderado y la ausencia de precipitaciones hará que sea un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, en Baiona se espera un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo mayormente despejado, lo que se mantendrá hasta el ocaso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.