El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Mos experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas al inicio de la jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán en torno a los 2 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando hasta 4 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. En general, se prevé que el viento sea moderado, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas abiertas.

A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 11 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, ofrecerá un ambiente agradable para actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

Por la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El viento, aunque seguirá presente, disminuirá su intensidad hacia la noche, lo que permitirá que la sensación de frío sea más llevadera.

El ocaso se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, a pesar de las bajas temperaturas, ofrecerá cielos despejados y un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza. Los habitantes de Mos podrán aprovechar este día para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables y sin riesgo de lluvias. En resumen, el 27 de diciembre será un día ideal para disfrutar del aire libre en Mos, con temperaturas frescas pero agradables y un cielo mayormente despejado.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo mayormente despejado, lo que se mantendrá hasta el ocaso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

