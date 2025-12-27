El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 3 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 3 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 13 grados en la tarde. Es recomendable que los habitantes de Moraña se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 69% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta la brisa al salir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas frescas por la mañana y agradables por la tarde. La ausencia de lluvia y el viento moderado contribuirán a un ambiente ideal para actividades al aire libre. Es un buen momento para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.