El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas. Desde la medianoche hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 3 y 2 grados , lo que sugiere un inicio fresco y algo frío. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% y alcanzando hasta un 86% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 53% por la tarde. Esto podría hacer que el aire se sienta más seco y cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del noreste.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 09:01, y el ocaso tendrá lugar a las 18:09, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar del sol invernal. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo claro, temperaturas moderadas y un viento suave hará que sea un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la belleza del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El 27 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los -1°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 9°C por la tarde, lo que sugiere un día fresco, pero no excesivamente frío.

El 27 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y un ambiente agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.