El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, estas condiciones no deberían ser un impedimento para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre, ya que el viento será moderado y no se anticipan rachas extremas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir los planes de los moañeses. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en actividades festivas típicas de esta época del año.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:09, momento en el que el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual que vale la pena contemplar.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del invierno gallego.

El tiempo en otros municipios

El 27 de diciembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Esta variación térmica es típica de la temporada invernal, pero se prevé que la sensación térmica sea más cálida gracias a la ausencia de precipitaciones.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo mayormente despejado, lo que se mantendrá hasta el ocaso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.