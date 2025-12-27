El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Durante la noche, se espera que las nubes altas persistan, pero no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere un ambiente seco y estable.

Las temperaturas en Meis se mantendrán frías, comenzando en torno a los 3 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de aproximadamente 13 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, con valores que rondarán el 55% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas en la región. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día al aire libre sin preocupaciones por el tiempo adverso. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 09:03, y el ocaso será a las 18:08, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para aprovechar el día. En resumen, el tiempo en Meis para el 27 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado, creando un ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre sin la amenaza de lluvia.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de un ambiente agradable.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A lo largo de la jornada, la visibilidad será excelente, con un predominio de cielos despejados que permitirán disfrutar de un luminoso sol invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.