El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 13 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se situará entre el 55% y el 72%, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, contribuyendo a un ambiente más cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. Es recomendable que quienes planeen salir, especialmente en actividades al aire libre, se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de paseos o actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque fresco, será propicio para disfrutar de la naturaleza y de las tradiciones invernales de la región.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del invierno gallego.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados.

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A lo largo de la jornada, la visibilidad será excelente, con un predominio de cielos despejados que permitirán disfrutar de un luminoso sol invernal.

El 27 de diciembre de 2025, Sanxenxo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 3 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, pero se espera un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 12 grados en las horas más cálidas.

