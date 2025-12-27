El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han dado paso a un cielo claro, con temperaturas que rondan los 2 grados a las 00:00 horas, aumentando ligeramente a 3 grados en las horas siguientes. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es positivo para quienes planean salir a disfrutar del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 19 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una ligera brisa. Esta brisa será más notable en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que la velocidad del viento alcance su pico.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Marín pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para relajarse al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que promete ser agradable y tranquilo.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el entorno natural y social de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El 27 de diciembre de 2025, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 12 grados alrededor de las 14:00 horas.

El 27 de diciembre de 2025, Pontevedra se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos de la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

El 27 de diciembre de 2025, Vilaboa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, los abrigos seguirán siendo necesarios, especialmente en las horas más frías.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.