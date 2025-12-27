El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a 1 grado , lo que sugiere un inicio fresco y algo frío. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando -2 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá por debajo de los 10 grados, con valores que oscilarán entre 1 y 6 grados, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es. Es importante tener en cuenta que, aunque el sol brillará en gran parte del día, la combinación de viento y temperaturas bajas puede resultar en una sensación de frío más intensa.

El viento será un factor notable en la predicción meteorológica de hoy. Se anticipa que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento fresco podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja a los residentes de Lalín que se preparen para un día ventoso.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

La salida del sol se producirá a las 09:01, y el ocaso será a las 18:05, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las festividades de fin de año que se acercan. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, por lo que se recomienda tener en cuenta el abrigo al salir.

En resumen, el 27 de diciembre en Lalín se presenta como un día fresco y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el viento y la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.