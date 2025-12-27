El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable para los isleños y visitantes. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 52% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 13 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los momentos más destacados del día incluirán un amanecer a las 09:04 y un ocaso a las 18:09, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la costa, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la belleza natural de la isla.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y soleado, con cielos despejados y un viento moderado del noreste. Las temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las tradiciones locales. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este clima favorable, haciendo de este 27 de diciembre una jornada memorable en la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.