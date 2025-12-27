El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 13 grados a lo largo de la jornada.

La mañana comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 6 grados, que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para paseos y actividades al exterior. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría llegar a un máximo de 13 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 52% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h. Durante la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Los momentos más cálidos del día se concentrarán entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 18:11 horas.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la belleza del paisaje gallego en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.