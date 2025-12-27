El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 1 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 1 a 3 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque el mediodía. Para la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 12 grados, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero con el sol brillando, la sensación térmica será más agradable durante la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que asegura un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del aire libre, ya sea dando un paseo, practicando deporte o simplemente disfrutando de la belleza del paisaje en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.