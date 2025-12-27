El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 3 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 11 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día fresco, pero no excesivamente frío.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A pesar de la presencia de nubes altas, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que los residentes de A Estrada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con una velocidad que variará entre 4 y 14 km/h, predominando las direcciones del este y sureste. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más activas del día, especialmente por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más ventosas.

El orto se producirá a las 09:03, lo que permitirá disfrutar de una mañana luminosa, mientras que el ocaso se espera para las 18:07, brindando una tarde prolongada para disfrutar de la luz natural. Este es un buen momento para realizar actividades familiares o paseos, ya que las condiciones climáticas son favorables.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.