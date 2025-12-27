El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a despejarse, dando paso a un cielo claro que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 4 grados, que irán subiendo gradualmente hasta alcanzar los 12 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará en torno al 69%, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas frescas, aunque se recomienda abrigarse si se planea estar al aire libre, especialmente durante la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, lo que facilitará disfrutar de los paisajes de Cuntis y sus alrededores.

El amanecer se producirá a las 09:03 y el ocaso a las 18:08, lo que proporciona un día relativamente corto, típico del invierno. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables durante el día hará que sea un momento ideal para pasear por el campo o disfrutar de actividades al aire libre con amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Cuntis para el 27 de diciembre de 2025 será mayormente soleado, con temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia, lo que promete un día agradable para disfrutar de la naturaleza y la compañía de seres queridos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.