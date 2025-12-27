El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 2 y 3 grados , lo que puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que la sensación térmica baje hasta -3 grados. Es recomendable abrigarse bien si se planea salir temprano.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar lentamente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando del noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 10 y las 15 horas, se prevén ráfagas más intensas, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja de lo que realmente es, por lo que se aconseja tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 16 horas. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso notable, con temperaturas que volverán a situarse en torno a los 5 grados hacia las 23 horas. La sensación térmica también descenderá, especialmente con la llegada del viento, que podría hacer que se sienta aún más frío.

El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre. Con un cielo despejado y sin lluvias, Catoira se presenta como un lugar atractivo para paseos y encuentros familiares, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas de la noche.

