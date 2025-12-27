El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 3 y 13 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 3 a 5 grados, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es aconsejable tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre, especialmente si se trata de deportes o paseos en bicicleta.

La salida del sol está programada para las 09:02, y el ocaso se producirá a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para salir a caminar, explorar la naturaleza o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, Cangas disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.