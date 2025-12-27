El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con valores que rondarán entre el 52% y el 70%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la sensación térmica sea bastante agradable durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ligero movimiento en el ambiente, pero sin causar molestias significativas. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Cambados podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como ideal para paseos y actividades al exterior. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que los residentes y visitantes de Cambados podrán disfrutar de un día placentero en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.