El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 3 y 14 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa se sitúa en torno al 67% al inicio del día, aumentando ligeramente hasta el 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes de Caldas de Reis pueden disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda abrigarse un poco, especialmente por la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas descienden.

A lo largo del día, se espera que el sol salga a las 09:03 y se ponga a las 18:08, brindando un total de aproximadamente 9 horas de luz solar. Esto permitirá que los residentes y turistas aprovechen al máximo el día, ya sea para pasear por el centro del pueblo, disfrutar de la gastronomía local o realizar actividades al aire libre en los alrededores.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en las tradiciones locales que caracterizan esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.