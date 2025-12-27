El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El 27 de diciembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Esta variación térmica es típica de la temporada invernal, pero se prevé que la sensación térmica sea más cálida gracias a la ausencia de precipitaciones.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, los niveles de humedad se mantendrán en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para paseos y actividades recreativas en la costa.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. Durante las horas más activas del día, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente en áreas expuestas. Este viento ligero será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar general.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

El orto se producirá a las 09:02, mientras que el ocaso será a las 18:09, brindando un tiempo de luz solar considerable para disfrutar de la belleza del paisaje gallego. En resumen, el 27 de diciembre se presenta como un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Bueu, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.