El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de un ambiente agradable.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 3 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, variando entre el 52% y el 76% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. Es recomendable que los residentes y visitantes de Barro se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos ante estas condiciones.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad de 4 km/h, aumentando a 11 km/h en la tarde, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La ausencia de lluvia y el predominio de cielos despejados brindan una excelente oportunidad para disfrutar de paseos y actividades recreativas en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta como favorable, con cielos despejados, temperaturas frescas y sin lluvias. Es un día ideal para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.