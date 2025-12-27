El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, en Baiona se espera un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera, sobre todo en la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 20:00 y 21:00, se podrían registrar ráfagas de viento más intensas, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean disfrutar de paseos o actividades recreativas en la costa o en el entorno natural de Baiona.

El orto se producirá a las 09:02, y el ocaso será a las 18:10, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día ideal para explorar la belleza de Baiona, ya sea paseando por sus playas, disfrutando de la gastronomía local o simplemente relajándose en un parque.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día perfecto para disfrutar de las maravillas de esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.