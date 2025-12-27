El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de diciembre

El día de hoy, 27 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre 1°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 13°C en la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será bien recibido tras las frías mañanas de diciembre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sitúe en torno a -4°C. Por lo tanto, se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir temprano.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

El viento será un factor a considerar, ya que se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 14 y 29 km/h. En las horas más ventosas, especialmente por la tarde, se podrían registrar ráfagas de hasta 35 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección y la intensidad del viento al planificar actividades al aire libre.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 09:00 y se pondrá a las 18:08, brindando un total de aproximadamente 9 horas de luz solar. Esto permitirá disfrutar de un día luminoso, ideal para aprovechar el tiempo en familia o con amigos. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades que requieran de un buen tiempo.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente despejado con temperaturas frescas y un viento moderado. La ausencia de precipitaciones y la buena visibilidad hacen de hoy un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-26T20:57:11.