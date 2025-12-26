El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica condiciones de "muy nuboso con tormenta y lluvia escasa". Esto se mantendrá durante la mayor parte del día, con un aumento en la probabilidad de tormenta y precipitación en los periodos de la mañana y la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 5 y 10 grados . A primera hora, se espera una temperatura de 6 grados, que aumentará ligeramente a 7 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. La sensación térmica será aún más baja, con valores que rondarán entre los 2 y 10 grados, lo que sugiere que la percepción del frío será notable, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la humedad y las bajas temperaturas, incrementarán la sensación de frío en la localidad. Durante la mañana, el viento será más fuerte, con velocidades de hasta 21 km/h, y se espera que disminuya ligeramente a medida que avance el día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 85% durante la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también es significativa, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría llevar a una sensación de frío más intensa. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas. Los habitantes de Vilanova de Arousa deben estar preparados para un día invernal, con la posibilidad de llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.