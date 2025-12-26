El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

La precipitación será significativa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la lluvia se mantendrá, aunque en cantidades más moderadas, con valores que oscilarán entre 0.3 y 1 mm. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% entre las 7:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias continuas durante este periodo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, con valores que rondarán entre 1 y 10 grados, lo que puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente con la humedad y el viento.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 9 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más activas del día. Esto puede contribuir a una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las tormentas disminuyan gradualmente. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 75% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias puedan ser menos intensas, aún existe el riesgo de tormentas eléctricas.

En resumen, el 26 de diciembre en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, así como la posibilidad de tormentas. Los ciudadanos deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con un tiempo que podría cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.